Massa e Rosberg FormulaE = Formula Futuro

Felipe Massa che firma per rientrare, tre anni con la Venturi. Nico Rosberg che torna in pista per mostrare al mondo la monoposto del futuro. La Jaguar che presenta la sua iPace per il suo eTrophy monomarca tutto elettrico. La prezzemolina Emily Ratajkowski che gira con Nico a Berlino e, coprendo con tuta e casco le sue famose curve, si mette pure al volante di una monoposto. La Formula e continua a farsi notare prenotando un posto sempre più importante nel Motor Sport del futuro.

Usa mezzi antichi come piloti di fama e modelle che vendono i loro clic al miglior offerente, ma ha un vantaggio: la novità sta in ciò che deve reclamizzare… una Formula tutta elettrica in un momento storico in cui il mondo sta virando in quella direzione.

Soprattutto comincia a colmare uno dei suoi punti deboli: ingaggia un pilota di nome come Felipe Massa che sarà anche un pensionato della Formula1 e arriverà a compiere 40 anni al volante, ma è un pilota di fama, campione del mondo per una manciata di secondi nel 2008, uno dei ferraristi con più Gp sulle spalle (139, solo Schumi per ora ne ha corsi di più). È anche con personaggi così che si sfonda. Pur se per Felipe non sarà facile, in Formula e si guida in modo molto diverso, si sfruttano strategie completamente differenti… tutto un altro mondo…

Un mondo che, ad esempio, piace un sacco a Nico Rosberg che si è lasciato coinvolgere sempre di più da Agag… fino a diventare azionista del campionato. Una grande apertura di credito che va ad aggiungersi a quella di tutte le Case auto coinvolte.

Dovremo tenere d’occhio Agag e la su squadra. Hanno visto lungo, hanno previsto il futuro e non vale dire che sono stati solo fortunati. Ora la svolta arriverà quando le città pagheranno per avere gli ePrix e i diritti televisivi non saranno più gratuiti. Ma quello che sembrava un giocattolo, snobbato da tanti soloni, sta diventando qualcosa di interessante. Non prenderà mai il posto della Formula1 nel cuore degli appassionati, ma potrebbe attirare molti sponsor che vedono positivamente il messaggio a emissioni zero trasmesso dal campionato elettrico. Qualcuno ha già lasciato la Formula 1 per la Formula E e non parliamo solo di case automobilistiche… meglio che i manager di Liberty si diano una svegliata…