Pagelline australiane con la #Ferrari e Hamilton dietro la lavagna

Pagelline australiane con la #Ferrari e Hamilton subito dietro la lavagna e Verstappen che si candida con Bottas a fare la parte dei terzi incomodi (sempre che la Rossa risorga).

10 a Valtteri Bottas. Perfetto al via, nella gestione della gara, nel cercare il punto per il giro veloce alla fine. La rivolta del maggiordomo travestitosi da spaccalegna e spacca Lewis. Fin che dura.

9 a Max Verstappen. Gli hanno messo di fianco un galletto più giovane e lo ha arrostito senza pietà. Un po’ come ha fatto con Vettel nel momento del sorpasso. Un errorino ininfluente nel finale. Podio meritato. Sulla cresta dell’Honda.

8.5 Kimi Raikkonen. Non ha fatto vincere all’AlfaRomeo il Gp degli altri, ma è arrivato a punti dietro ad Haas e Renault. Bravo Kimi a rimotivarsi in fretta. Ghiaccio bollente.

7 a Magnussen. Unico degli altri a non finire doppiato regala alla Haas un grande sesto posto mentre Grosjean ha perso tutto insieme all’anteriore sinistra. Ha recuperato in gara (in partenza) quanto perso in qualifica cont il compagno. Lucido.

7 a Lance Stroll. Zitto zitto dopo averle buscate da Perez in qualifica ha portato la Racing Point fino al nono posto. Un grande risultato viste le premesse. Lo manda papà.

6 a Vettel & Leclerc. Incolpevoli nella giornata no della Ferrari. Charles ha fatto un errore nei primi giri arando un po’ di prato, ma alla fine era attaccato a Seb e solo gli ordini di Scuderia lo hanno tenuto dietro. Imprigionati.

5.5 a Lando Norris. Grande in qualifica, troppo falloso in gara. La McLaren nonostante un motore in fumo, valeva la zona punti. Alonso dove sei?

5 ad Antonio Giovinazzi. Un weekend un po’ incolore è una gara rovinata dai rottami della Renault di Ricciardo. Un po’ come per la Ferrari: non si è visto il vero Giovinazzi. Fake news.

4.5 a Lewis Hamilton. Maledetta la pole australiana. Solo una volta negli ultimi anni l’ha trasformata in vittoria. Persa la gara al via quando ha sbagliato partenza, l’ha ripersa seguendo Vettel al box anticipando la sosta. Aveva un problema al fondo della sua Mercedes, dice per giustificare il distacco da Bottas. Ha fatto finta di averla presa bene. Bugiardo.

4 alla Ferrari. Arrivata in Australia per spaccare il mondo, torna a casa spaccata nel morale. Troppo brutta per essere vera, altrimenti ci sarebbe da preoccuparsi davvero. Lavorate gente lavorate.

3 a Robert Kubica. Mancava da tanto, da troppo ma anche per colpa della Williams non è riuscito a togliersi la ruggine e in gara ne ha subito combinata una… Rivedibile.

2 Pierre Gasly. Passi per la qualifica dove ha pagato l’errore del team, ma in gara dopo una bella rimonta si è fatto fregare come un pollo da Kvyat. Allo spiedo.

1 a Liberty Media. Le nuove regole aerodinamiche promettevano più sorpassi e auto più lente. Risultato record già battuti e sorpassi spariti. Imbarazzante.

0 a Daniel Ricciardo. Che ti viene in mente Daniel? Giochi in casa e combini un guaio così al via? Rabbia da RedBull smarrita. Portato via dall’Honda

