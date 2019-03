Tutti in pista con l’Aprilia. L’appuntamento è per sabato 23 al Mugello, un circuito che sembra fatto apposta per le moto… arriva la primavera è l’Aprilia si prepara a festeggiarla con i suoi piloti e soprattutto i suoi tifosi.

E’ l’occasione per mettersi caso e tuta e far rombare il motore delle vostre moto per vivere una giornata speciale, seguita dai canali Sky Sport e Sky MotoGP, per festeggiare uno dei marchi moto più vincenti al mondo, la sua storia, le sue moto, i suoi campioni di oggi e di ieri.

La festa è gratuita e aperta a tutti gli appassionati, alle loro famiglie, a gruppi di amici e a tutti motociclisti, non solo ai possessori di una Aprilia. Sarà una occasione irripetibile per incontrare di persona i piloti del team MotoGP Andrea Iannone, Aleix Espargaró e Bradley Smith e vedere in azione le straordinarie RS-GP che corrono nella classe regina del Motomondiale.

Il momento clou sarà la presentazione in pista del team Aprilia MotoGP, condotta da Guido Meda e Vera Spadini. I piloti dell’Aprilia Racing Team Gresini, Iannone e Espargaró, e il test rider Smith saranno festeggiati da tutti i componenti della grande famiglia di Aprilia Racing.

Molte le star, anche del mondo dello sport e dello spettacolo, che saranno al Mugello mentre scenderanno in pista tutti insieme Max Biaggi, Loris Capirossi, Manuel Poggiali, Lorenzo Savadori e altri grandi piloti che hanno scritto la storia di Aprilia e sarà in pista la nuova RSV4 1100 Factory, la superbike Aprilia da 217 CV che tra i cordoli del Mugello si svelerà in anteprima mondiale.

Il paddock si animerà dalle 10 del mattino, fino a sera sarà protagonista l’animazione di Virgin Radio, condotta sul palco da Ringo con musica, eventi e un susseguirsi ininterrotto di giochi a premi che daranno la possibilità di vincere centinaia di premi Aprilia, dai pass per le tappe della MotoGP, all’abbigliamento, dagli accessori alle memorabilia racing e dei piloti. Fino al grande premio finale, una fiammante Aprilia Shiver 900.

Ad accogliere nel paddock le migliaia di appassionati ci saranno le aree dei partner di Aprilia Racing: Sky, Diadora, Gulf apriranno i loro stand per accogliere i fans mentre al ricco shop targato Aprilia ci sarà l’occasione di acquistare a condizioni straordinarie abbigliamento e merchandising targato Aprilia e Aprilia Racing.

Su aprilia.com e allstars.aprilia.com l’elenco di tutte le attività che dalle 10 alle 18 animeranno la pista, il paddock e, compresi i test ride gratuiti della gamma Aprilia 2019. Che la festa cominci!

