BahrainGp: è nata una stella #Ferrari #Leclerc

Ferrari in pole position al BahrainGp con uno straordinario Leclerc davanti a Vettel nella seconda gara in rosso della sua vita. E’ una prima fila tutta Ferrari come un anno fa. Ribaltata l’Australia. Resurrezione Ferrari.

Signore e signori è nata una stella. Il suo nome è Charles Leclerc e alla seconda gara della sua vita in Ferrari è già in pole position. Il ragazzino che viene da Monaco così educato da sembrare finto, ha scritto la storia della Ferrari e della Formula1 perché è il secondo più giovane nella storia della F1 (battuto da Vettel) e della Ferrari (battuto da Ickx) a conquistare una pole.

Qui aveva fatto la sua prima pole In Gp2 e poi aveva vinto la sua prima gara. C’è nell’aria qualcosa di magico. La Ferrari ha trovato il suo Verstappen… A 21 anni ha battuto un 4 volte e un 5 volte campioni del mondo. Da sentirsi tremare le gambe.

Ma Charles lassù a Jules Bianchi che lo protegge e lo spinge.

“Sono contento, ho lavorato sodo per non ripetere gli errori commessi in Australia e mi sembra di esserci riuscito. E’ estremamente difficile battere un campione come Seb da cui ho imparato e continuerò a imparare molto. Ma sono felice, molto felice”, racconta Charles.

Leclerc è stato perfetto. E’ stato il più veloce in ogni sessione delle qualifiche e ha meritato la pole. Vettel ha avuto un colpo solo da sparare dopo che in Q2 aveva dovuto utilizzare un set in più perché aveva perduto tempo nel traffico dietro a Ricciardo. Ha fatto il suo perché comunque ha portato la Ferrari in prima fila.

“Quando hai tutta la prima fila devi essere molto contento. Abbiamo lavorato, abbiamo reagito di squadra senza disunirci mai. Oggi abbiamo dato un segnale forte, la gara è tutta un’altra cosa. Vedremo. Passo passo andremo avanti”, il misurato Binotto.

La Mercedes non è lontana come la Ferrari in Australia, mail distacco di 0″324 è sostanzioso, soprattutto perché arriva dopo i 7 decimi beccati dalla Ferrari in Australia. Ma quella, come ho scritto, era una Ferrari troppo brutta per essere vera. Speriamo questa non si riveli troppo bella per essere vera…. Ma no… Io sono fiducioso. E’ stata davanti per tutto il weekend. Se l’affidabilità non tradisce…

Forse ad Alonso adesso tornerà la voglia di tornare in F1 con le due McLaren in Q3, in territori che per lui erano proibiti lo scorso anno. Era dal Gp della Malesia di due anni fa che due McLaren non partivano tra le prime 10.

Non è il weekend Alfa Romeo con Giovinazzi out in Q per 67 millesimi. E Kimi salvo per un pelo, ma poi grande protagonista del Q2 con un decimo tempo che ha portato l’Alfa Romeo in Q3, tra i top 10.

Clamorosamente escluso anche Hulkenberg che era stato il grande protagonista tra il Resto del Mondo venerdì. E lo stesso Ricciardo non si è certo divertito troppo con la sua nuova Renault… restando fuori dal Q2

