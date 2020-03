AustralianGp, doppio gioco #Mercedes: voleva correre

In Mercedes hanno fatto i furbi. Toto Wolff si era schierato apertamente con Red Bull, Alpha Tauri e Racing Point: voleva correre. Poi una telefonata di Kallenius, il presidente Daimler, gli ha fatto cambiare idea.

D’altra parte solo gli stolti non cambiano idea. Ma quello che non piace è come la Mercedes abbia cercato di rivoltare tutto, pubblicando una lettera inviata alla Fia in cui chiedeva apertamente di non correre. Lettera diramata prima del comunicato ufficiale Fia, quasi a prendersi i meriti dell’annullamento.

Un atteggiamento davvero inspiegabile e troppo furbetto. Non il massimo dopo le parole di Hamilton.

Annunci