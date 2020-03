Formula1: domande e risposte su un 2020 prenotato da #Hamilton

Ci siamo, domenica in Australia, virus permettendo, la Formula 1 comincia la stagione che la porterà a festeggiare il 70esimo compleanno. È arrivata l’ora dei pronostici:

Lewis Hamilton raggiungerà Michael Schumacher?

Due i record a portata di mano, le 91 vittorie (Lewis è a 84) e i 7 mondiali. Credo proprio di sì. Parte come grande favorito con un solo dubbio sull’affidabilità dei motori Mercedes. Non sarà una passeggiata, ma temo che il 2020 anno del 70esimo sarà anche l’anno del settimo.

Chi sarà l’avversario principale di Hamilton?

Max Verstappen. Oggi lo vedo davanti alle Ferrari anche se mai come quest’anno le prove invernali sono state mascherate. La Red Bull non è ancora perfetta (quando ha cercato il limite è uscito o si è girato), il motore Honda sta diventando Motorone e Max sbaglia sempre meno.

Binotto riuscirà a gestire Vettel e Leclerc?

Sì perché purtroppo la Ferrari SF1000 ci metterà un po’ a diventare vincente.

Chi vincerà il duello di casa Ferrari?

Sebastian Vettel ha un record è il campione più giovane della storia avendo conquistato il suo primo titolo a 23 anni, 4 mesi e 11 giorni… quando si correrà l’ultima gara della stagione Leclerc avrà 23 anni e un mese… Il 2020 per lui (come per Verstappen nato 17 giorni prima) è l’ultima occasione per incassare il primato… un motivo in più…

Primati a parte prevedo un duello combattuto con Seb che venderà cara la pelle e Charles che avrà poche cartucce in qualifica viste le carenze della SF1000.

Vettel si guadagnerà la conferma a Maranello?

Sì ma dovrà accettare solo due anni di contratto e un ingaggio dimezzato.

Chi sarà la sorpresa dell’anno?

La Racing Point che fino a metà stagione porterà via punti importanti. Prevedo un Perez da podio e uno Stroll finalmente competitivo.

Che anno aspettarsi dall’Alfa Romeo?

Una stagione da 6 con qualche guizzo e l’obbiettivo di finire davanti a Haas e Williams.

E da Giovinazzi?

C’è chi sostiene che Kubica potrebbe soffiargli il posto. Non ci credo, ma Antonio deve sfruttare i primi 10 gran premi per cercare di stare davanti a nonno a Kimi. Può farcela.

Chi sarà il miglior giovane della stagione?

Carlos Sainz. Dite che non è più giovane? Allora vi suggerisco di tenere d’occhio Russell quest’anno.

Chi sarà la quarta forza del campionato?

La Racing Point potrebbe battere la McLaren anche se ha una coppia di piloti decisamente inferiore. L’Alpha Tauri potrebbe anche inserirsi nella lotta in parecchie occasioni. Non prevedo invece grosse soddisfazioni per Renault (lo dice anche Prost).

Ci sarà la pace tra la Fia e i sette ribelli?

Pace no, al massimo una tregua aspettando il successore di a Todt alla Fia… Intanto la Formula1 dovrà pregare di restare antiVirus altrimenti i problemi diventeranno enormi..

