Formula1: due ipotesi per il via #Montecarlo o #Baku

La Formula 1 rinvia (non annulla) ufficialmente anche le gare in Bahrain (22 marzo) e Vietnam (5 aprile) , ma non può annunciare quando scatterà la nuova stagione. Troppe incognite legate alla diffusione del virus. La figuraccia rimediata in Australia consiglia di aspettare e non prendere decisioni affrettate.

Notate la differenza. L’AustralianGp è stato annullato, le gare in Bahrain e Vietnam rinviate. C’è ancora speranza di recuperarle, Esattamente come con la Cina…

Le date più probabili per l’inizio del Mondiale 2020 sono la fine di maggio e l’inizio di giugno. Il che vorrebbe dire (come scritto nel post precedente https://topspeed.blog/formula1-arrivederci-a-giugno-ma-tre-team-volevano-correre-australiangp/) che anche l’Olanda (3 maggio) e la Spagna (10 maggio) verrebbero rinviate con mollti rischi per lo storico Gp di Monaco in calendario il 24 maggio. Se tutto dovesse cambiare in meglio si potrebbe partire da Montecarlo il 24 o al massimo il 31 maggio. Ma la data più probabile oggi è quella del 7 giugno a Baku, in una delle poche zone per ora non toccate massicciamente dal Virus.

Verrebbe poi abolita la pausa estiva prevista tra Silverstone (19 luglio) e l’Ungheria (2 agosto) e allungata la stagione ben oltre il 29 novembre data in cui era prevista la gara di Abu Dhabi.

Ma è difficile fare previsioni. La situazione è davvero crollata nell’ultima settimana. “La situazione globale riguardo a COVID-19 è fluida e molto difficile da prevedere ed è giusto che ci prendiamo del tempo per valutare la situazione e prendere le giuste decisioni – ha detto Chase Carey – Stiamo prendendo questa decisione con la FIA e i nostri promotori per garantire la sicurezza di tutti i soggetti coinvolti nella Formula 1 e dei nostri fan. Il Gran Premio del Bahrain è una gara entusiasmante nel nostro programma e non vediamo l’ora di tornarci il prima possibile. Non vediamo l’ora della gara inaugurale del Vietnam e di portare lo spettacolo della F1 in una delle città più emozionanti del mondo “. Sul rinvio dell’Australia sembra ci sia stato molto da discutere soprattutto con tre team che volevano correre: Red Bull, Alpha Tauri e Racing Point. Assurdo!

“Proteggere prima le persone –ha aggiunto dall’Europa il presidente della Fia Todt – rinviare le tre gare è stata l’unica decisione possibile data tutte le informazioni attualmente disponibili per noi . Continuiamo a fare affidamento sul contributo e sulla consulenza dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e dei governi e lavoreremo con loro durante questo periodo imprevedibile per salvaguardare i fan, i concorrenti e tutta la comunità degli sport motoristici. “

