Formula1 si tratta su due budget cap diversi tra top team e gli altri

I team trattano sul budget cap per la prossima stagione. Le quattro squadre che si fanno tutto in casa (Mercedes, Ferrari, Red Bull e Renault) non ci stanno a tagliare ancora i costi facendo notare che non sarebbe corretto avere la stessa limitazione dei costi per i team costruttori al 100% e per chi non ha costi di ricerca e sviluppo.

Così adesso si studierà quanto possono essere valutati i costi di ricerca e sviluppo per una stagione e così si arriverà ad avere due budget cap differenti a seconda della tipologia del team.

Ad esempio: 120 milioni + X per Ferrari e gli altri tre; 120 per tutti gli altri che non sostengono spese di ricerca e a sviluppo.

Nessuna novità sul calendario vista la situazione sanitaria in tutto il mondo. Ma ci sono serie possibilità che la stagione 2021 si concluda nei primi mesi del 2022.

