Hamilton campione senza macchia vale #Senna?

Prendo punto dalle parole di James Allison su Lewis Hamilton per un paragone pericoloso: Hamilton vale Ayrton Senna?

Le parole di Allison le leggete sotto o potete ascoltarle direttamente nel filmato. Prima di tutto vi dico che le condivido: Hamilton è un campione che raramente ha giocato sporco in carriera, forse grazie anche alla superiorità del mezzo che aveva a disposizione. Lo scorso anno in Brasile ha fatto il furbo, ma poi è stato punito e ha dovuto lasciare il podio a Sainz…

Con Ayrton vedo principalmente due differenze:

Hamilton non ha mai vinto con una vettura inferiore alla concorrenza, ha sempre sfruttato la superiorità del mezzo per battere gli avversari e una volta, a parità di mezzo, ha perduto il confronto con il compagno

Hamilton ama i social, i bagni di popolarità, la vita in mezzo ai vip come da solo al tramonto alle Hawaii o su qualche montagna innevata. Senna era più intimo, riservato, arrossiva quando Xuxa gli faceva la corte in tv

In pista hanno molte caratteristiche comuni. Sono letali in qualifica e aggressivi in gara sia che partano in testa sia che debbano inseguire. Senna era certamente meglio sul bagnato, ma Hamiton non è Prost…anche sull’acqua sa essere decisivo. Mi piacerebbe vedere Hamilton vincere una gara come Senna a Donington, ma anche come il Senna in Lotus a inizio carriera…

Due anni fa aveva una Mercedes che per più di metà campionato era inferiore alla Ferrari di Vettel, ma la differenza non era abissale e lui fece comunque la differenza. Ha dimostrato di essere un grande anche nel confronto diretto con un avversario più attrezzato, anche se non esaegeratamente come era il Senna 1993…

Fuori dalla pista sono due piloti che vanno oltre all’handling della loro auto. Sanno parlare di sentimenti, di cuore, di Dio, di problemi del mondo. Sono generosi con i più deboli (non in pista…). Dietro ai piloti ci sono degli uomini veri.

Insomma per me un paragone Senna-Hamilton ci sta. Non è un parallelo impossibile. Senna, Schumacher, Hamilton: i tre fuoriclasse della Formula 1 moderna, quella dagli anni Ottanta a oggi…

Ma ora ecco l’intervista a Allison…

“Sono stato fortunato a lavorare con persone che hanno avuto la massima integrità. Penso che questa sia una caratteristica che contraddistingue Lewis” ha detto Allison in un video sul canale YouTube della Mercedes.

“Penso che ora sia uno dei piloti più anziani sulla griglia di partenza, guida ancora come uno dei più giovani, ma in una carriera con tanti campionati e innumerevoli vittorie, faticherete a trovare un momento in cui vedrete Lewis fare qualcosa di brutto in pista”.

“Lo vedrete fare cose mozzafiato, lo vedrete fare cose coraggiose. Ma non vedrete cose tipo autoscontri o cose simili nel suo modo di guidare”.

“Spero che riesca a continuare così per il resto della sua carriera di pilota, perché è un campione senza macchia”.

“Penso che tra tanti campioni del mondo, sia senza precedenti avere tutto quel successo senza nulla che abbia anche solo un accenno di antisportività. Penso che sia impressionante”.

“Arriva un momento in cui un pilota è ancora incredibilmente forte, ma quell’ultimo piccolo extra da usare per esempio in qualifica gli inizia a scivolare tra le dita” .

“Una delle cose interessanti di Lewis è che questo è ancora con lui. È benedetto da uno straordinario talento che gli permette di assecondare la sua dedizione mentale”.

Annunci