Hamilton mette già paura #Ferrari nascosta o nei guai?

C’è già Lewis Hamilton in fuga. La prima giornata di test della Formula 1 2020 ci racconta di una Mercedes velocissima e di un Hamilton già concentratissimo con una gran voglia di migliorarsi ancora. La Ferrari si nasconde o…

L’allarme non è rosso, almeno per ora. Ma un po’ di preoccupazione dopo la prima giornata di test è inutile negare che esista perchè la nuova Ferrari ha davanti molta strada da fare per agganciare chi le sta davanti. E davanti per ora non c’è solo la Mercedes, ma come minimo anche la Red Bull che con Max Verstappen ha completato la bellezza di 168 giri, più di 780 chilometri, due gran premi e mezzo, anche se Max ha fatto un paio di testa coda che pongono qualche domanda e la sorpresa Racing Point che sembra la copia perfetta della Mercedes dello scorso anno…

La preoccupazione non è tanto dovuta alla mancata prestazione della Ferrari che quest’anno ha deciso di giocare a nascondino, ma è dovuto al passo delle Mercedes e alla grinta con cui Lewis Hamilton ha cominciato la stagione che potrebbe portarlo al settimo titolo. La Mercedes ha aggredito la stagione come se volesse partire a razzo, fare il vuoto e poi dedicarsi alla vettura 2021. Hamilton ha fatto meglio di Bottas pur con una mescola Pirelli più dura del compagno di squadra.

La prima sorpresa della giornata ferrarista è stata la sostituzione di Vettel con Charles Leclerc che avrebbe dovuto debuttare solo nel pomeriggio del secondo giorno. Dopo aver posato per la foto di gruppo di inizio anno, però Seb è tornato in albergo. Non stava benissimo e ha preferito lasciar lavorare il compagno di squadra. La Ferrari non ha inseguito il tempo, ha lavorato con un programma differente rispetto alla Mercedes, ma va detto che un risultato cronometrico più intessante poteva starci. E’ vero che ha girato molto, ma spesso ai box i meccanici hanno lavorato sul retro della vettura.

Un anno fa la Ferrari aveva ottenuto il miglior tempo con Vettel, la Mercedes era sembrata in grave crisi. Poi ricordiamoci come è andata a finire. La sorpresa di giornata è stata la Racing Point copia Mercedes con il terzo posto di Perez (davanti alla Red Bull), mentre finalmente si è rivista anche la Williams che un anno fa non stava insieme. L’Alfa Romeo Sauber che un mattinata aveva svelato la nuova livrea prima ha dato spazio a Kubica, terzo pilota che aveva bisogno di raccogliere dati e impressioni visto che poi lavorerà spesso al simulatore e nel pomeriggio Govinazzi ha lavorato molto sul passo gara (da qui il tempo che è il peggiore del gruppone).

