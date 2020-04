Il messaggio di pace di #Hamilton

Lewis Hamilton attraverso Instagram ha mandato il suo messaggio di pace…

Mi manca correre ogni giorno. Questa è la prima volta da quando avevo 8 anni che non ho iniziato una stagione. Quando vivi e respiri qualcosa che ami, quando se ne è andato c’è sicuramente un grande vuoto. Ma ci sono sempre aspetti positivi da prendere da questi tempi. In questo momento, abbiamo tutti il ​​tempo nel mondo di riflettere sulla vita, le nostre decisioni, i nostri obiettivi, le persone che abbiamo intorno a noi, le nostre carriere.

Oggi vediamo cieli più chiari in tutto il mondo, meno animali vengono massacrati per il nostro piacere semplicemente perché le nostre richieste sono molto più basse e tutti stanno in casa. Non torniamo allo stesso modo in cui siamo entrati in questo momento difficile, usciamo con migliore conoscenza del nostro mondo, cambiando le nostre scelte e abitudini personali.

Ne veniamo fuori come un nuovo noi, un nuovo tu rinvigorito, più in forma, più sano e più concentrato ma soprattutto, più gentile, più generoso e gentile e premuroso per il nostro mondo e le persone in esso. Spero che lo facciamo tutti.

#wecandothis #together #oneworld #wewinandwelosetogether

