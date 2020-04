iorestoacasa @lautomobile_aci in regalo a tutti il numero sul design

L’Automobile, il mensile dell’Aci dedicato al mondo dell’auto ha deciso di fare un regalo a chi in questi giorni è doverosamente a casa. Il numero uscito oggi è offerto a tutti in regalo…

Lo potete scaricare al link https://www.lautomobile.aci.it/sfoglia-ultimo-numero.html

“Abbiamo deciso di distribuire gratuitamente il numero digitale di aprile de l’Automobile a tutti. È un piccolo gesto condiviso con il nostro editore, l’Automobile Club d’Italia, per essere vicini a tutti voi in questo momento così difficile.

Come vedete la testata per l’occasione è stata disegnata con i colori della nostra bandiera, un segnale d’incoraggiamento per l’Italia e tutti noi, perché solo uniti si vince.

Il numero sarà comunque in vendita nelle edicole, aperte per acquistare l’Automobile o qualunque altro giornale: dietro c’è il sacrificio di tante persone che garantiscono un presidio di solidarietà e speranza.

E’ un numero dedicato al design e quindi interessante per tutti

Io racconto l’idea di design di Flavio Manzoni, il responsabile del design in Ferrari. Un architetto diventato designer.

