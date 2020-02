La #Ferrari sventola bandiera bianca. Binotto: "Non siamo abbastanza veloci"

La Ferrari sventola bandiera bianca. A due settimane dal via del Mondiale, Mattia Binotto si chiama fuori dalla corsa per la vittoria a Melbourne e forse anche in Bahraein e in Vietnam. Sincero o pessimista?

Partiamo dalle parole. Sentenze. “Un voto al precampionato? Prestazione per ora anche meno di 6. Non siamo abbastanza veloci per giocarci la vittoria in Australia”

“In questi ultimi due giorni ci siamo concentrati al mattino sulle simulazioni di qualifica e al pomeriggio a simulare la gara con tutte le intere procedure, griglia, giro di formazione e partenza”.

“Se siamo pronti? In generale sì come team, ma in qualifica non siamo abbastanza veloci, anche in gara ma un po’ meno per vari motivi che dovremo capire. Non siamo abbastanza veloci per pensare di vincere in Australia. E’ importante capire sempre meglio la macchina, cercare di ottimizzarla, provare diversi setup. I piloti devono trovare il comfort con la vettura ed il setup. Ci siamo concentrati su questo”.

Dopo 6 giorni di prove la Ferrari non ha ancora trovato la velocità perduta. E’ migliorata in curva, ma ha perso troppo in rettilineo. Il miglior tempo di Leclerc (1’16″360) è lontano da quello di Bottas della scorsa settimana (1’15″732), ma anche di quello dello stesso finlandese di oggi (1.16″196).

L’unico spicchio azzurro in un cielo nero come l’inchiostro è stata la simulazione gara di Charles Leclerc nel pomeriggio. Un buon ritmo. Meglio la SF1000 i assetto gara che in assetto qualifica, lo hanno confermato anche i piloti.

Vettel se ne va verso l’Australia con 1871 km alle spalle; Leclerc ha completato una quarantina di giri in più scollinando quota 2000 km, mebtre Hamilton è arrivato a 2164 che sono tanti, ma non tantissimi.

E in prospettiva gara anche la Mercedes ha i suoi problemi di affidabilità. Pare che il nuovo motore tedesco sia ancora troppo goloso d’olio. Se ne sono rotti sia sulla Mercedes che sulla Williams: 5 in tutto. Certo se la Mercedes dovesse cedere di mezzo c’è sempre la Red Bull che, a vedere la faccia di Verstappen, sembra davvero tranquilla. Con Max che ha alzao il piede negli ultimi 300 metri quando aveva in canna il miglior crono della giornata..

