La #Formula1 prepara la ripartenza il 5 luglio in Austria. A settembre #Monza

E dieci! Con l’annullamento del Gran premio di Francia in calendario a fine giugno a Le Castellet, sono dieci le gare in calendario rinviate o annullate. Dopo il rinvio dell’appuntamento cinese doveva essere la gara del millesimo gran premio Ferrari, quello a cui è dedicata la monoposto di questa stagione. Ma finalmente Liberty Media annuncia una data di inizio: 5 luglio in Austria.

La Formula 1 punta ora a una ripartenza in Austria a inizio luglio, mentre Silverstone conferma che se ci sarà un British Gp sarà a porte chiuse.

“Puntiamo a cominciare la stagione in Europa tra luglio, agosto e l’inizio di settembre con la prima gara in Austria nel weekend del 3-5 luglio. Da metà settembre e poi in ottobre e novembre si andrà a correre in Eurasia, Asia e America finendo la stagione nel Golfo a dicembre prima in Bahrain e poi ad Abu Dhabi. Il calendario dovrebbe arrivare a comprenmdere 15/18 gare”, ha detto Chase Carey.

“Il calendario verrà pubblicato appena possibile. – continua Carey – ci aspettiamo che le prime gare si corrano a porte chiuse, ma speriamo che con il passare del tempo si possa tornare ad avere gli spettatori nel corso della stagione”.

Monza, per ora resterebbe in calendario a inizio settembre, ovviamente a porte chiuse. Carey non lo specifca, ma è possibili che si cominci con una doppia gara sia in Austria che a Silverstone.

Eric Boullier, Amministratore delegato del Grand Prix de France ha dichiarato: “Vista l’evoluzione della situazione legata alla diffusione del virus Covid-19, il Grand Prix francese prende atto delle decisioni annunciate dallo stato francese impossibile mantenere il nostro evento. La nostra attenzione si sta olgendo verso l’estate del 2021 per offrire ai nostri spettatori un evento ancora più senza precedenti nel cuore della Région Sud”.

