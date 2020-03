La #Formula1 vuole congelare le regole. La #Ferrari non gradisce

La Formula 1 sta valutando l’idea di rimandare al 2022 la grande rivoluzione che tecnica che avrebbe dovuto trasformare le monoposto all’inizio della prossima stagione. Sarebbe uno degli effetti del Corona Virus che sta già stravolgendo il calendario.

Un congelamento dell’attuale regolamento tecnico aiuterebbe le squadre che quest’anno con una stagione compressa e concentrata in autunno, dovrebbero concentrasi sul doppio progetto 2021/2022. Anche economicamente sarebbe un bell’aiuto.

E’ questo quello di cui hanno parlato i team riuniti in Conference Call. Sul tavolo il congelamento dello sviluppo di telai, cambi e altre parti meccaniche lasciando libero solo lo sviluppo aerodinamico.

A chi può far comodo una scelta del genere? Non è difficile rispondere. A quei team che oggi sono in vantaggio e quindi ci resterebbero anche la prossima stagione . Leggi Mercedes su tutti. Non sarebbe una bella soluzione per la Ferrari, questo è fuori di dubbio. E infatti il team di Binotto sarebbe l’unico ad opporsi alla proposta di Liberty.

Già oggi la casa di Maranello, con fabbrica chiusa fino al 27 marzo, si trova in grande difficoltà rispetto ai team inglesi che invece continuano tranquillamente a lavorare. Lo smart working in Formula 1 ti può permettere di analizzare date, di buttare giù qualche idea, qualche soluzione. Ma poi mancherebbero la fase due, la prova al simulatore, e la fase tre, la prova in galleria. Senza contare l’impossivilità di far girare il motore al banco.

La sensazione è che prima o poi anche in Inghilterra si arriverà a una chiusura per motivi di sicurezza anche se con Boris Johnson non si sa mai. Intanto gli uomini McLaren restano in quarantena, ma questa volta dalla Mercedes nessuno si è alzato per dire: per slidarietà ci asteniamo dal lavoro anche noi…

