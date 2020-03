La #McLaren si ritira. Salta l'#AustralianGp?

La McLaren si ritira dal Gran Premio d’Australia. Colpita dal Corona Virus non può andare avanti. Adesso tocca alla Formula1 decidersi…

La Formula 1 pensava di passar indenne dal Corona Virus. Pensava che scappando in Australia potesse farla franca e continuare come nulla fosse. Invece, poco dopo le parole durissime di Hamiltonhttps://topspeed.blog/hamilton-attacca-qui-comanda-il-denaro-sorprendente-essere-qui/, è arrivata la notizia che la McLaren aveva deciso di ritirarsi.

“McLaren Racing ha confermato questa sera a Melbourne il suo ritiro dal Gran Premio d’Australia di Formula 1, dopo che uno dei suoi membri è risultato positivo al Coronavirus. Questa persona era stata isolata non appena mostrati i primi sintomi ed ora sarà curato dalle autorità mediche locali”.

“Il team si è preparato per questa eventualità ed è pronto a supportare i suoi dipendenti che entreranno in un periodo di quarantena. Il team sta cooperando con le autorità locali per agevolare tutte le investigazioni e le analisi”.

“Il CEO Zak Brown ed il team principal Andreas Seidl hanno informato la Formula 1 e la FIA della loro decisione questa sera. La decisione è stata presa non solo per prendersi cura dei dipendenti e dei partner della McLaren, ma anche dei team concorrenti, dei tifosi e degli azionisti della Formula 1”.

Continuare come se nulla fosse? Sembra davvero difficile anche ora che tutto il carrozzone si è messo in moto. Ma continuare sperando che non ci siano altri contagi nel frattempo sarebbe forse peggio. E se poi il Virus dovsse diffondersi tra gli spettatori. Se Melbourne avesse un incremento dei positivi dopo il Gp che figura farebbe tutta la Formula 1?

Non era difficile pensarci prima. Ma chi comanda viene dall’America e abbimo visto quanto ci ha messo Trump a prendere le cose sul serio…

Il comunicato emesso dalla Formula 1 prima di andare a dormire (in Australia sono 10 ore avanti) lascia aperta ogni possibilità: “A seguito dell’esito del test su un suo membro, il team McLaren, la Formula 1 e la FIA sono stati in stretto contatto con loro sulla loro decisione e si sono coordinati con tutte le autorità competenti sui passi successivi. La nostra priorità è la sicurezza dei tifosi, delle squadre e di tutto il personale in gara”.

