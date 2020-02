La #Mercedes è già in fuga #Ferrari lenta e fragile

Un anno fa dopo la prima settimana di test (erano 4 giorni contro i 3 di questo 2020) la Ferrari si sentiva già campione del mondo. Oggi la sensazione è diametralmente opposta. La Ferrari pare già rassegnata ad una partenza al rallentatore rispetto alla Mercedes e forse non solo.

Le parole di Mattia Binotto (https://topspeed.blog/binotto-sono-meno-ottimista-dello-scorso-anno/) non sono confortanti. I tempi neppure, ma non potrebbe essere altrimenti visto che la Ferrari non li ha cercati. Il problema è che non è confortante neppure il numero dei chilometri percorsi: 1531 (con un motore già ko) contro i 2183 della Mercedes che oltretutto se ne va da Barcellona con il miglior tempo della sessione (Bottas: 1.15.732).

Nessuno ha percorso più chilometri della Mercedes. In molti altri ne hanno percorsi più della Ferrari:

Red Bull (2080)

McLaren (1857)

Alfa Romeo (1829)

Toro Rosso (1661)

Renault (1601).

La Mercedes ha ottenuto i migliori tempi della prima settimana con Bottas e Hamilton già a livello della pole dello scorso anno (1’15″406). Tempi ottenuti nonostante la W11 non sembri ancora una monoposto perfetta con un retro ancora un po’ ballerino.

Al centro dell’attenzione c’è naturalmente il volante magico della Casa di Stoccarda (https://topspeed.blog/la-mercedes-stupisce-il-mondo-con-la-il-volante-mobile/) che la Fia ha giudicato regolare per qurst’anno, ma già bandito per il 2021. Nessuno ha realmente capito che vantaggio dia questa genialata e soprattutto il margine di sviluppo che potrà avere durante la stagione. Sta di fatto che il vantaggio della W11 non è ancora nascosto lì, ma in ben altri particolari che la rendono ancora più performante dello scorso anno quando la W10 (quella che oggi sembra la Racing Point) partì male, ma si riprese nel giro di una settimana.

I risultati del Day 1



I risultati del Day 2

