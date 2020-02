La #Mercedes stupisce il mondo con la il volante mobile

La Mercedes non finisce di stupire. Non si accontenta di vincere, vuole provare a stravincere. Va in questo senso il nuovo stratagemma montato questa mattina a bordo della W11. Sia chiama DAS ed è una nuova dimensione della sterzata per il pilota.

Complimenti alla Mercedes. Ma anche a Matteo Bobbi che se ne è accorto per primo commentando per Sky la on board camera di Lewis Hamilton.

Il volante della Mercedes adesso è mobile. Il pilota può tirarlo verso di se o allontanarlo e cos’n facendo cambia il camber, quindi l’angolo delle ruote anteriori.

Dalla camera car sia vede chiaramente Hamilton che compie un movimento avanti e indietro, sia in fase di accelerazione che in frenata. Il tutto mentre sul display compare il messaggio “Marker”. Il volante va indietro quando il pilota dà gas (rettilineo), mentre torna in posizione normale in staccata.

James Allison, direttore tecnico Mercedes ex Ferrari, conferma tutto senza spiegare esattamente a che cosa serva: “E’ un nuovo sistema sistema di sterzata, ma non sto a spiegarvi i vantaggi. Ne avevamo già parlato con la Fia”. Tutto regolare insomma.

Il movimento del volante provoca un cambiamento negli angoli di camber (campanatura) e convergenza. Variandone l’inclinazione cambia la superficie di appoggio della gomma cambia in base alle caratterstiche della curva. Ne deriverebbero benefici aerodinamici e anche aumento della velocità di punta. Ma non solo: l’altra ipotesi è quella di un volante a doppio ingranaggio in base al tipo di curva che porterebbe a vantaggi d’inserimento (in curva).

In sostanza apre e chiude le ruote davanti permettendo di andare più veloci in rettilineo e di stressare meno le gomme anteriori…

Tutto questo unito al fatto che in mattinata Hamilton ha effettuato 106 giri… L’affidabilità non sembra essere un problema per il nuovo sistema…

