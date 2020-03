La nuova #Fiat500 elettrica: istruzioni per l'uso… con DiCaprio

World premiere della nuova Fiat 500, la prima vettura di FCA nata full electric.

La terza generazione di Fiat 500 è tutta nuova: più spazio, più tecnologia, nuovo stile, ma sempre Cinquecento.

Autonomia: fino a 320 km nel ciclo WLTP e fast charger da 85 kW di serie.

La prima city car con guida autonoma di livello 2 e prima auto FCA equipaggiata con il nuovo e rivoluzionario sistema di infotainment di quinta generazione UConnect 5, disponibile con schermo da 10,25’’.

Da oggi, 4 marzo, è aperto il pre-booking online per la versione di lancio “la Prima”. 500 esclusive unità per mercato con la Easy Wallbox TM inclusa.

Fiat la presenta così:

“It’s time to take action to create a better future”. Il pianeta Terra sta attraversando un momento molto delicato, unico nella sua storia. Tutti siamo chiamati ad agire per creare un futuro migliore. Fiat accetta la sfida, mettendo in campo il suo gioiello di famiglia: la 500. Perché 500 è, da sempre, al passo con i tempi e cambia quando cambiano i bisogni sociali.

Oggi a Milano è stata presentata in anteprima mondiale la Nuova 500, la prima vettura di FCA nata full electric. Per immaginare il futuro della 500, il marchio Fiat è partito da ciò che l’ha resa quella che è oggi. Così è stato per la prima generazione, quella che negli anni Sessanta ha dato alle persone mobilità e libertà. La 500 è stata un vero fenomeno di costume che si è imposta come love brand. Un’auto sempre sulla cresta dell’onda, che fin dalla sua nascita, 63 anni fa, ha saputo affermarsi come icona.



Vedi il filmato “Reincarnation” https://www.youtube.com/watch?v=Lq0o_lgln71U&feature=youtu.be

Con la seconda generazione, lanciata nel 2007, Fiat 500 ha introdotto nel mondo delle city car il concetto di coolness e di fascino, diventando un’icona di moda e di stile che dall’Italia ha conquistato il mondo. Un modello in continua evoluzione che, negli ultimi tredici anni, ha ispirato artisti, musicisti ed è stata protagonista con più di 30 serie speciali.

Ora, nel 2020, si è all’alba di una nuova era ed è tempo che Fiat 500 utilizzi tutta la sua popolarità per ispirare il cambiamento e diventare parte della soluzione.























Nel momento in cui la mobilità è chiamata a essere più sostenibile, connessa e autonoma, con normative sempre più stringenti, Fiat 500 entra nuovamente in gioco con la sua terza generazione, portando con sé il design e il piacere di guida: non si tratta di una semplice rivoluzione, bensì della “re-incarnazione” di uno spirito, quello che può ispirare il rinnovamento. Per una vera rivoluzione, infatti, non bastano normative e regolamentazioni, occorre qualcosa di iconico e bello: la Nuova Fiat 500.

Il cammino del cambiamento non lo si fa da soli. Occorrono partner altrettanto virtuosi che abbiano voglia di mettersi in gioco per migliorare il Pianeta condividendo valori e obiettivi. E Leonardo DiCaprio ha abbracciato il progetto della Nuova Fiat 500. La star mondiale che da più di vent’anni è coinvolta in prima persona nella difesa della Terra, è diventato endorser della vision della nuova city car elettrica e nel video manifesto “All-in” invita tutti a dare il proprio contributo così come ha fatto il marchio Fiat con 500.

Questa vision condivisa vede altri attori – Giorgio Armani, Bvlgari e Kartell – tre aziende icone del Made in Italy che insieme con il marchio Fiat hanno dato vita a una strategia dove la sostenibilità sposa l’eccellenza del saper fare, della creatività e dell’innovazione. Ecco come sono nate le One-off, i tre esemplari unici ed esclusivi della Nuova Fiat 500. Per realizzarle con Armani, Bvlgari e Kartell si è partiti dai valori dell’iconica 500, la city car di Fiat più conosciuta al mondo e da quelli che contraddistinguono la terza generazione. Fondendoli con i loro si sono creati tre esemplari unici della Nuova 500 contraddistinti da stile, creatività e artigianalità.

Veri e propri capolavori dell’ingegno italiano al pari di un’opera d’arte, le tre One-off sono state realizzate con la volontà e l’impegno di utilizzare materiali più sostenibili, naturali e riciclati.

In questa strategia volta a migliore il Pianeta s’inserisce il progetto delle aste benefiche: il ricavato della vendita dei tre esemplari unici di 500 Giorgio Armani, di B.500 “MAI TROPPO” di Bvlgari e di 500 Kartell sarà devoluto a una delle organizzazioni ambientaliste di Leonardo Di Caprio.

Tanta sostanza: autonomia, ricarica e guida ai massimi livelli

Per progettare la Nuova 500 gli ingegneri sono partiti da un foglio bianco, questo gli ha consentito di curare qualsiasi aspetto con la massima attenzione e di scegliere le migliori soluzioni.

Autonomia e tempi di ricarica sono due temi cruciali per i clienti. L’autonomia della Nuova 500 è fino a 320 km con ciclo WLTP, grazie alle batterie Lithium-Ion che hanno una capacità di 42kWh.

Per ottimizzare i tempi di ricarica la Nuova 500 è equipaggiata con il sistema fast charger da 85 kW che consente di ricaricare la batteria in tempi molto brevi. Ad esempio, per una riserva di energia sufficiente a percorrere 50 chilometri – più di quanto necessario nell’utilizzo medio giornaliero – sono necessari solo 5 minuti. E sempre grazie al fast charger, è possibile ricaricare l’80% della batteria in appena 35 minuti. La presa “Combo 2” posizionata sulla fiancata posteriore destra della vettura consente la ricarica sia in corrente alternata sia continua, abilitando quindi il fast charger.

Inoltre, si è pensato di offrire delle soluzioni anche per la ricarica domestica. L’edizione di lancio della nuova 500 comprende l’Easy WallboxTM, il sistema di ricarica domestica che permette di collegarsi alla normale presa di casa. È stato sviluppato da ENGIE EPS in esclusiva per FCA e sarà commercializzato in Europa da Mopar in concomitanza con il lancio del modello. Si tratta di una soluzione “plug&charge”, semplice, accessibile e facilmente gestibile via Bluetooth, che – senza necessità di alcun intervento da parte di personale specializzato – consente di ricaricare da subito a casa propria la propria 500 con una potenza di ricarica fino a 3 kW stabilizzando il carico energetico. Inoltre, l’Easy WallboxTM è già predisposta per l’upgrade di potenza a 7,4 kW, permettendo la ricarica domestica completa in poco più di 6 ore. Il modello è dotato inoltre di cavo “Mode 3” che permette sia la ricarica domestica con Easy WallboxTM sia quella da rete pubblica, fino a 11 kW.

La Nuova 500 è dotata di tre driving mode: Normal, Range e Sherpa selezionabili secondo lo stile di guida.

In particolare la modalità Sherpa consente al guidatore di arrivare a destinazione ottimizzando le risorse disponibili. Il driving mode Sherpa interviene su più elementi per ridurre al massimo il consumo energetico della vettura, proprio per assicurare il raggiungimento della destinazione impostata sul navigatore o della colonnina di ricarica più vicina. Al pari di uno “sherpa himalayano”, che ha il controllo di tutta la spedizione e la indirizza alla meta, questa modalità di guida interviene su vari parametri: la velocità massima, che viene limitata a 80 km/h; la risposta all’acceleratore, in modo da ridurre il consumo di energia, e la disattivazione del sistema di climatizzazione e dei sedili riscaldabili (con la possibilità da parte del driver di riattivarli in ogni momento).

Il motore ha una potenza di 87 kW che consente la velocità massima di 150 km/h (autolimitata) e una accelerazione in 9.0 secondi da 0-100 km/h, e di 3.1 secondi nello 0-50 km/h.

La 500 di terza generazione è la prima vettura FCA equipaggiata con il nuovo sistema di infotainment di quinta generazione UConnect 5, la piattaforma connessa realizzata per il futuro, disponibile con schermo da 10,25’’. Sviluppata con l’idea di fornire al cliente una user experience completamente rinnovata, FCA utilizza un sistema operativo Android Auto facile, intuitivo e incredibilmente personalizzabile. Per esempio, si possono configurare le modalità di visualizzazione delle funzioni e delle app tramite l’uso dei widget. Apple CarPlay è già disponibile in modalità wireless. Il sistema è predisposto per offrire la stessa modalità anche per Android Auto.

Altra esigenza è stata quella di connotare subito il nuovo modello con un logo 500 dedicato che per la prima volta compare al centro dello scudo frontale, prendendo il posto del logo Fiat. Sul posteriore l’attuale logo 500 mantiene la sua continuità col passato, trasformandosi in una versione dedicata all electric: contraddistinto ed impreziosito da un contorno “Light Blue”, l’ultimo zero muta in una “E” con un gioco di disegno e colore.

Nella Nuova 500 tutti gli elementi dello stile sono semplicemente più discreti, più sobri, più freschi. Il frontale, verticale come nel 1957, è meno sfuggente, quasi rivolto verso la strada ed è stata accentuata la sensazione di dinamicità della vista laterale. La linea di taglio che nella prima generazione separava il volume del cofano dai proiettori circolari oggi reinterpreta quella separazione dividendo l’ellisse del proiettore scomposto con ciglio sul cofano. I fari dalla forma leggermente più ellittica e sempre iconica sono tecnologici e moderni, conferendo uno “sguardo” più accattivante, mentre la maniglia della portiera, totalmente a filo superficie, presenta un vano per l’apertura elettrica. Un’auto con il sorriso che anche nella terza generazione non perde di vista la sua connotazione “spensierata” espressa dal frontale empatico.

Lo stesso spirito creativo si ritrova anche nelle forme. Grazie alla sostanza della nuova piattaforma la terza generazione di 500 ha acquisito una presenza incredibile: più larga di 6 centimetri e più lunga di altrettanti 6 cm ha 2 centimetri di passo in più e ruote più grandi che le conferiscono più personalità e una maggiore abitabilità, pur restando sotto i quattro metri di lunghezza.

All’interno, la 500 elettrica si presenta completamente nuova ed elegante, con chiari rimandi ad elementi presenti nella prima generazione. Al pari di un interior designer il Centro Stile ha arredato gli interni distribuendo gli ingombri in modo efficiente, all’insegna della semplicità formale, della pulizia estetica e della chiarezza visiva, come dimostra la larga e snella fascia plancia e la realizzazione di soluzioni modulari portaoggetti tra i due sedili anteriori, dove prima trovava posto il mobiletto del cambio, a tutto vantaggio di una importante abitabilità percepita. C’è più spazio dietro le spalle e per le gambe, mentre il fondo piatto consente l’alloggiamento delle batterie al litio senza impattare sulla capienza del bagagliaio che rimane invariato. Il risultato è un ambiente molto curato, sobrio e con linee essenziali, armonioso e all’insegna della sostenibilità. Così come per la Fiat 500 ibrida anche la versione elettrica, a seconda degli allestimenti, presenta sia i sedili realizzati utilizzando il filato “Seaqual” derivato dalla plastica recuperata dal mare sia quelli che fanno largo uso di eco-leather al posto della vera pelle.

Emozioni per stupire

Fiat 500 da sempre è sinonimo di emozioni. E anche la terza generazione è pronta a stupire prima ancora di premere il tasto di avvio. La nuova 500 esordisce nella versione cabrio: la prima open-air a quattro posti e zero emissioni: tutto aperto, tutto elettrico, tutto silenzioso. Perché un’icona della Dolce Vita non poteva che rinascere così, per sprigionare tutto il suo fascino nelle forme come nei suoni. E a proposito di suoni ecco un’altra unicità della nuova city car, che sarà disponibile successivamente: per l’AVAS (Acoustic Vehicle Alert System), l’avviso acustico per i pedoni – obbligatorio fino alla velocità di 20km/h – la scelta non è ricaduta su un banale segnale acustico bensì sulla musica di Amarcord di Nino Rota in puro stile Dolce vita e nel segno della più autentica creatività italiana.

Launch edition “la Prima” è disponibile per il pre-booking

Un sogno che diventa realtà: la launch edition “la Prima”, un’edizione limitata pensata per il lancio della Nuova 500 che si contraddistingue per stile, esclusività, tecnologia e connettività.

Da oggi 4 marzo è ordinabile attraverso un sistema di pre-booking online sul sito http://www.fiat.com* attraverso una semplice procedura in soli 3 clic.

Lo Stile. È chiaramente una 500 e come tale non può prescindere dall’incarnare stile e cura di tutti i dettagli. Inoltre è elettrica quindi sostenibile, e anche nella scelta dei colori ci si è ispirati alla natura e ai suoi elementi fondamentali. La Prima, infatti, è disponibile in tre colori:

Mineral Grey (metallizzato) che ricorda la Terra,

Ocean Green (micalizzato) che rappresenta il mare

Celestial Blue (tristrato) come omaggio al cielo.

La versione di lancio presenta poi, fari full led, rivestimenti in eco-leather, cerchi da 17” diamantati e inserti cromati sui finestrini e sulla fiancata.

Esclusività. Chi vuole per primo la Nuova 500 “la Prima” vuole che tutti i dettagli siano esclusivi: la Capote Monogram FIAT e il badge numerato “1 di 500” affiancato dal nome del Paese in cui l’auto è stata acquistata per le prime 500 unità vendute.

Per prenotare l’edizione limitata “la Prima” basta andare sul sito http://www.fiat.com* e con tre soli clic e un deposito di 500 euro si potrà diventare protagonisti della mobilità del futuro. Gli step da fare sono davvero semplici e veloci: selezione del colore; registrazione e scelta del dealer, pagamento del deposito di 500 euro, sempre rimborsabile. Il sistema, unico ed esclusivo, in base al codice di avviamento postale identifica gli eco incentivi e nell’indicazione del prezzo finale visualizza la somma degli incentivi statali e locali disponibili nella zona geografica corrispondente. I 500 euro non rappresentano un acconto, bensì rappresentano la dimostrazione d’interesse ad acquistare un esemplare dell’edizione limitata “la Prima”, disponibile in quantità limitata per ogni Paese.

Il prezzo della Nuova 500 “la Prima” Cabrio – comprensiva di Easy WallboxTM – è 37.900 € (esclusi gli eco incentivi del Paese).

Leonardo DiCaprio endorser del progetto della Nuova 500

Il marchio Fiat nello sviluppare la strategia della Nuova 500 ispirata al cambiamento e desiderosa di dare un futuro migliore alla Terra, ha coinvolto una personalità che da oltre vent’anni è impegnata nella lotta ai cambiamenti climatici e alla difesa della biodiversità: Leonardo DiCaprio. L’attore e attivista americano ha abbracciato la filosofia della Nuova 500 diventando endorser della mission di Fiat.

https://www.youtube.com/watch?v=j9_upuvzDIY&feature=youtu.be

Nel video* manifesto “All-in”, dedicato alla launch edition “la Prima” e da oggi online su YouTube, DiCaprio invita tutti a impegnarsi con grande sforzo nella sfida ai cambiamenti climatici verso la sostenibilità: “We need to go all-in” (dobbiamo giocarci tutto) dice nel suo speech. Fiat ha accettato la sfida facendone una mission e ha messo in campo il suo gioiello più prezioso, la 500, per proporre il primo modello nato full electric. Perché attraverso la completa elettrificazione di 500 si può aiutare a preservare la Terra, la nostra casa. Così nel video* “Reincarnation”, anch’esso online su YouTube, si racconta la storia di un marchio che è stato capace di trasformarsi nel corso degli anni e di farsi attivatore di cambiamenti sin dal 1957 (“Inspiring Changes since 1957” recita la line finale). “Reincarnation” pone domande sulla vita e sulla sua evoluzione e Fiat, attraverso il suo modello più iconico, trova le risposte.

In questa strategia di condivisione di idee e progetti rientrano anche altri partner con i quali Fiat ha realizzato il progetto delle One-off, i primi tre esemplari unici e speciali della Nuova 500 che saranno venduti all’asta e il cui ricavato andrà a favore di una delle organizzazioni ambientaliste di Leonardo DiCaprio.

Annunci