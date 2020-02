La storia della #Formula1 in 50 ritratti. Da #Alonso a … #Villeneuve

Il 27 febbraio sarà in libreria il mio ultimo libro: La Storia della Formula 1 in 50 ritratti (Centauria). Continua la serie inaugurata da Paolo Mieli (sul Comunismo) e proseguita da Paolo Condò (la Storia del Calcio). Un onore venire dopo di loro…

Vi racconto i 70 anni di storia della Formula 1 attraverso 50 ritratti. Non è stato semplice ridurre a 50 nomi 70 anni di storia. Per questo ho approfittato dei legami famigliari per legare Gilles e Jacques Villeneuve. Graham e Damon Hill, così da avere qualche ritratto in più a disposizione.

Sono partito dai campioni del mondo che sono già 33 e ho cercato di scegliere personaggi (non solo piloti, badate bene) che abbiano lasciato una traccia nella storia di questo sport. Ci sono state esclusioni dolorose, ma ho cercato di raccontare quei personaggi nella lunga prefazione del volume.

Ogni ritratto è arricchito dall’illustarzione di Roberto Rinaldi, uno Schumacher (o un Hamilton, decide voi) della matita che ha realizzato 50 illustrazioni davvero straordnarie (la 51esima l’ha dedicata a me e m ha riempito di felicità).

In copertina ci sono Schumacher, Hamilton, Senna e Enzo Ferrari. Credo sia difficile sceglierne altri, anche se a tentazione Villeneuve (Gilles) è stata forte.

Visto che non tutti sarete d’accordo in coda al volume ci sono due pagine per poter inserire i vostri 50 preferiti. Compilateli, fotografateli e poi mandatemeli… sono curioso…

Buona lettura.

Qui lo trovate già https://www.amazon.it/storia-della-formula-50-ritratti/dp/8869214419/ref=sr_1_14?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3BKI6OSLKVRVE&keywords=zapelloni&qid=1581944646&sprefix=zape%2Caps%2C171&sr=8-14

