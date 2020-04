Ratzenberger e #Senna senza Imola 1994… Fanta #Formula1

Il plastico all’ingresso dell’autodromo di Imola che rappresenta la griglia di partenza del 1994

Ogni anno quando si avvicinano la fina d’aprile e il primo maggio il pensiero corre a Imola, a quel weekend maledetto che non cambiò soltanto la Formula 1. C’erano state la tragedia di Le Mans del 1955 e quella di Monza del 1970 con decine di morti in più. Ma quello che successe quel fine settimana del 1994 a Imola è qualcosa di irripetibile.

Negli anni ne ho scritto tante volte e qui vi allego qualche post: https://topspeed.blog/senna-si-racconta-sentite-la-sua-voce/

https://topspeed.blog/ratzenberger-il-morto-del-giorno-prima-a-imola-col-papa/

https://topspeed.blog/senna-60-ayrton-il-campione-che-mi-manca-di-piu/

Questa volta voglio provare a immaginarmi come sarebbe cambiata la Formula 1 senza quei due incidenti mortali che in meno di 24 ore portarono via Roland Ratzenberger e Ayrton Senna….

Il 29 aprile Barrichello non si sarebbe schiantato contro le reti, il 30 Ratzenberger non sarebbe volato via all’inizio del sogno, il primo maggio Ayrton avrebbe potuto continuare a inseguire il suo di sogno…

Senza Imola Ratzenberger avrebbe lasciato la Simtek e la Formula 1 per tornare a gareggiare con le vetture sporte magari avrebbe vinto a Le Mans dove aveva partecipato 5 volte… Poi magari sarebbe diventato commentatore tv per qualche canale in lingua tedesca.

Ayrton Senna avrebbe vinto quel mondiale. Guardate come è finito, con il suo compagno di squadra Damon Hill battuto di un punto (e in che modo) solo all’ultima gara della stagione. Senna non avrebbe potuto far meglio di Hill che vinse 6 volte e conquistò altri 5 podi? La prima pole position della carriera di Michael Schumacher risale al Gp di Monaco di quel 1994, il primo senza Senna… Vorrà pur significare qualcosa? Fino a che in pista c’era Ayrton il più veloce era lui…

Ayrton avrebbe vinto nel 1994 e poi magari avrebbe salutato tutti e se ne sarebbe andato in Ferrari come raccontava proprio un anno fa a Imola Jo Ramirez https://topspeed.blog/jo-ramirez-senna-sarebbe-arrivato-in-ferrari-al-100/

Se Senna non avesse chiuso gli occhi a Imola ci sarebbe mai stata l’era di Schumacher in Ferrari? Giocare con i se e i ma nello sport, come nella storia in generale, è sempre sconsigliato e in fin dei conti anche un po’ pericoloso.

Quel weekend sanmarinese di 26 anni fa ha certamente cambiato faccia allo sport costringendo tutti a intervenire su auto e piste per fare un altro salto avanti verso la sicurezza che, in uno sport così, non sarà mai assoluta. Con Senna in pista per altri 3/4 anni il suo duello con Schumacher sarebbe diventato incandescente, ci avrebbe regalato scontri epici tra due campioni straordinari. Già quel 1994 sarebbe stato fantastico…

Ma basta pensarci. Una preghiera per Roland e una per Ayrton. Questi sono i giorni del loro ricordo. Anche se per Ayrton un giorno non basta…

Annunci