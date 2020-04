Schumacher #Fabi #Rodriguez: quanti fratelli in #F1. I prossimi saranno i #Leclerc?

Fratelli contro. La scelta della Ferrari di schierare nel Gp virtuale del Vietnam (vedi post), fa tornare in mente tutti i fratelli che hanno gareggiato in Formula 1, sperando per Charles e Arthur di seguire il loro esempio. Ci vorrà del tempo, ma chissà.

Ci sono padri e figli campioni del mondo in Formula 1 (Graham e Damon Hill, Keke e Nico Rosberg) ma non ci sono coppie di fratelli ad esserci riusciti. Ecco il prossimo obbiettivo della famiglia Leclerc…

Con l’aiuto della memoria e degli archivi ho contato nove coppie di fratelli al via di almeno un Gran Premio di Formula 1:

Michael e Ralf Schumacher

Jody e Ian Scheckter

Gilles e Jacques sr Villeneuve

Jackie e Jim Stewart

Corrado e Teo Fabi

Emerson e Wilson Fittipaldi

Pedro e Ricardo Rodriguez

Manfred e Jo Winkelhock

David e Gary Brabham

La coppia più vincente è certamente quella dei fratelli Schumacher grazie ai 91 successi di Michael e ai 6 di Ralf arrivato in Formula 1 6 anni dopo il fratello maggiore (di 6 anni) e rimasto in pista un anno più di lui. Cinque volte sono addirittura finiti al primo e secondo posto (quattro volte ha vinto Michael e una, in Canada 2001 ha vinto Ralf). Differenza di talento enorme. E in futuro ci aspetta la sfida tra i figli: Mick (1999) e David (2001).

La coppia più romantica è quella dei fratelli Rodriguez, gli hermanos Rodriguez a cui è dedicato l’autodromo di città del Messico. Ricardo è stato per 19 anni l’esordiente più giovane della storia (anche per la Ferrari). Quando debuttò al Gp d’Italia del 1961 aveva 19anni, 6mesi e 27giorni. Purtroppo l’anno dopo, proprio nelle prove del Gp del Messico, morì in prova. Anche Pedro, di due anni più vecchio del fratello, ma arrivato in Formula 1 dopo di lui, è morto in prova durante una gara di prototipi in Germania. Pedro corse 55 gare in F1 vincendo due volte con Cooper e Brm.

La coppia italiana è quella dei fratelli Fabi, Teo e Riccardo. Teo ha corso 64 gare (con 3 pole, ma senza vittorie), Corrado ne ha corse solo 12, ma non si sono mai trovati insieme in pista. Teo di sei anni più vecchio, si è goduto in pieno l’era turbo tra Toleman, Brabham e Benetton. Straordinaria la sua pole a Indianapolis nel 1983, secondo debuttante della storia a riuscirci.

Il punto in comune è che tutte le coppie erano molto squilibrate come talento, forse a parte i fratelli Rodriguez. Anche tra Emerson (2 titoli mondiali) più giovane di Wilson c’era un abisso di talento. Lo stesso per Jackie Stewart e Ian… Manfred (47 gp) era più dotato di suo fratello, ma lui è morto in pista mentree Jo ha vinto una 24 ore di LeMans

Annunci