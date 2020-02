Vettel ha il miglior tempo, ma la #Ferrari è ancora lenta

La Ferrari non ha ancora ritrovato la velocità perduta passando dalla SF90 alla SF1000. Adesso la monoposto made in Maranello è una lepre in curva, ma una tartaruga in rettilineo. Non illuda il miglior tempo di giornata di Vettel.

Sebastian Vettel rivedrà la SF1000 solo a Melbourne. Con 145 giri e il miglior tempo di giornata ha chiuso i suoi test pre campionato (l’ultimo giorno toccherà a Leclerc). Cominciamo dal tempo: 1’16″841 ottenuto con gomme rosse (c5) le più morbide. Non un gran tempo se considweriamo che Gasly gli è arrivato a 0″225 con la Alpha Tauri, la vecchia Toro Rosso e che Stroll con la Mercedes Rosa, ma con gomme gialle è a soli 0″472.

Se la Ferrari fosse davvero questa ci sarebbe ben poco da ridere anche se in assetto gara la SF1000 si è comportata decisamente meglio. Vettel parte per l’Australia con meno di duemila km alle spalle (402 giri, 1871 km), non tatissimi, ma l’affidabilità non sembra per ora un problema. Anche perchè sia Mercedes che Red Bull non hanno avuto giornate senza problemi con Hamilton e Verstappen bloccati in pista.

Hamilton nel pomeriggio ha potuto effettuare slo 14 giri, bloccato da un problema di pressione dell’olio pare. Anche Bottas l’altro giorno aveva avuto dei prolemi (differenti però). Insomma nessuno oggi è felice al 100%. Forse solo la Racing Point…

🚩 RED FLAG 🚩



Lewis Hamilton's Mercedes grinds to a halt during #F1Testing #F1 pic.twitter.com/fX5o6jU5ma — Formula 1 (@F1) February 27, 2020

Il problema della SF1000 sembra essere la velocità. La nuova Ferrari ha recuperato alla grande in curva, ma perde tantissimo in rettilineo. Ha tirato troppo la coperta che resta cortissima. Secondo quaklcuno si sta nascondendo, anche Toto Wolff lo ha dichiarato, ma Binotto ha assicurato che purtroppo non è così. La Ferrari non sta giocando a nascondino.

Certo se ci potevamo aspettare una Ferrari dietro alla Mercedes, sembra davvero di vivere un incubo con la Ferrari che fatica a battere una concorrenza che si chiama Alpha Tauri o soprattutto Racing Point con la Mercedes Rosa che oggi è la quarta forza del campionato, se non addirittura la terza.

Le facce dei ferraristi non sono allegrissime, anche se pare meno complicao risolvere i problemi evidenziati dalla SF1000 rispetto a quelli che aveva lo scorso anno la SF90 velocissima in rettilineo, ma decisamente lente in curva dove poi si fa la difderenza.

Il mondiale si vince in curva e non sul dritto. Ma la velocità non può essere così inferiore…

